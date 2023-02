Mbappe problemem PSG? Mocne słowa byłego kolegi z drużyny. W tle Messi

Angel Di Maria: Dali całą władze Mbappe, zapomnieli o Messim

- Dali Kylianowi całą odpowiedzialność w klubie, przekonując go w ten sposób do pozostania. Dali mu całą moc, ale zapomnieli, że obok niego jest najlepszy piłkarz w historii. Mbappe to dostał, bo pochodzi z Paryża, jest Francuzem i wygrał mundial. Ale był dobrym kolegą, kiedy byłem w PSG. Nie sądzę, żeby tak bardzo się zmienił - stwierdził, podkreślając, że chodzi mu przede wszystkim politykę klubu, a nie Mbappe samego w sobie.

- Nie rozmawiałem na razie ani z Juventusem, ani z żadnym innym klubem. Jestem tutaj szczęśliwy i nie mam żadnych preferencji. Na razie staram się grać i udowadniać swoją wartość w każdym meczu. Potem zobaczymy, co się stanie. Czy wrócę do Rosario Central? Decyzja o tym należy do mnie, zdecyduję, czy jest na to odpowiedni czas - dodał.