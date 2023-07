Mbappe prędzej usiądzie na trybunach, niż zgodzi się odejść do Arabii? Ależ cios

Wygląda na to, że saga z transferem Kyliana Mbappe wcale nie będzie mieć rychłego zakończenia, mimo rekordowej oferty dla PSG od saudyjskiego Al-Hilal. Jeśli wierzyć doniesieniom portalu Relevo.com, który powołuje się na "źródła zbliżone do Mbappe", to francuski gwiazdor wcale nie zamierza przenosić się do Arabii Saudyjskiej. I woli nawet nie grać w ogóle w PSG, niż odejść do Al-Hilal.