Mbappe najchętniej pozbyłby się Neymara z PSG? "Relacje mocno się ochłodziły"

Cały proces trudności w relacji tej dwójki miał zacząć się w czasie okienka transferowego, konkretnie w momencie, kiedy właściciele PSG zdecydowali się na nieprawdopodobną wręcz ofertę finansową, by przekonać Mbappe do odrzucenia propozycji Realu Madryt i w zamian przedłużenia kontraktu w Paryżu na, skądinąd, królewskich warunkach.

Dodatkowo dziennikarze "L`Equipe" donoszą, że Francuz nie miałby większych oporów przed odejściem z klubu Neymara, który trafiał na Parc de Princes w tym samym okienku transferowym, latem 2017 roku. Nowy dyrektor sportowy Lucas Campos zapowiada gruntowną przebudowę składu PSG, co już w dużym stopniu miało miejsce właśnie latem, a Mbappe miał nie mieć oporów, by jedną z jej "ofiar" był Brazylijczyk.

Francuskie media donoszą o ochłodzeniu relacji między Neymarem a Mbappe

Co ciekawe, zdaniem gazety w rolę mediatora między tą dwójką wcielił się Lionel Messi, któremu bardzo zależało, by niesnaski między jego partnerami z linii ataku nie wpłynęły negatywnie na wyniki drużyny w tym sezonie. Patrząc po rezultatach, jak na razie nieźle wywiązuje się ze swojej pracy.

Obaj piłkarze publicznie nie wypowiadają się na ten temat. Mbappe, zagadnięty przez dziennikarzy po meczu Ligi Narodów z Austrią, stwierdził, że w meczach reprezentacji ma więcej wolności, w przeciwieństwie do gry w klubie. Neymar z kolei po sparingu z Ghaną został zapytany o relacje z Mbappe, na co odparł jedynie "Z Kylianem?", po czym opuścił strefę mieszaną.

Jeśli rzeczywiście jest między tą dwójką konflikt, to potrafią oni całkiem nieźle to ukrywać na boisku. W czasie meczu zdarzyło im się tylko jedno spięcie. W sierpniu PSG grało z Montpellier i obaj starli się o to, kto powinien wykonywać rzut karny.

Do pierwszego w tym spotkaniu podszedł Mbappe i go zmarnował. Niedługo później Paryżanie otrzymali kolejną jedenastkę, Neymar wziął piłkę pod pachę, ale podszedł do niego młodszy kolega i nalegał, by ten mu ją oddał. Brazylijczyk pozostał nieugięty i pewnie zdobył gola. Mbappe w drugiej połowie dołożył swoje trafienie, ale postanowił się z niego nie cieszyć, co średnio przypadło do gustu reszcie drużyny.

W najbliższym meczu Ligue 1 PSG w sobotę 1 października zagra u siebie z Niceą.