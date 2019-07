Mało brakło, a doszłoby do kuriozalnej sytuacji tuż przed wylotem ekipy PSG na tournée do Chin. W czasie, gdy zasadnicze pytanie brzmiało, czy rzeczywiście do samolotu wsiądzie Neymar, bliższy pozostania w Paryżu był… Kylian Mbappé.

I to z nieprawdopodobnego powodu. Okazało się, że 20-latek... zgubił paszport i nie ma tego dokumentu.



W grę wchodziło już przesunięcie jego wylotu, ale w superekspresowym tempie udało się załatwić formalności - nie wiadomo do końca w jaki sposób.

Faktem jest, że młody mistrz świata i najlepszy strzelec ligi - który co prawda jeszcze nie może rywalizować z Neymarem na rynku azjatyckim pod względem popularności, ale szybko zyskuje teren - zabrał się razem z kolegami na pokład. Wśród nich jest również, jako jeden z bramkarzy, Polak Marcin Bułka.

Co ciekawe, po wtorkowych porannych zajęcia graczy PSG niektórzy zostali zaskoczeni kontrolą antydopingową - właśnie Mbappé z Neymarem, a także dwaj nowi zawodnicy - Herrera i Sarabia.

Dla graczy z Paryża to najdłuższy wyjazd zagraniczny do jednego kraju na tournée. W Chinach mają być przez dwanaście dni. W tym czasie są zaplanowane spotkania z Interem Mediolan, FC Sydney oraz mecz o Superpuchar Francji (nazywany nad Sekwaną Trofeum mistrzów) przeciwko Rennes.

Na to ostatnie spotkanie Neymar jest zawieszony (właśnie po finale Pucharu Francji przeciwko tej samej drużynie uderzył jednego z kibiców dostał karę), ale prawdopodobnie pojawi się na murawie przynajmniej w jednym z pozostałych meczów. Taki jest plan trenera Thomasa Tuchela, z którym cały czas jest w dobrych relacjach. A Niemiec powtarza, że to "jego piłkarz" i "chce mieć go w składzie.



