Mbappe idzie na zwarcie z PSG. Wielkie ryzyko gwiazdora, wszystko dla Realu

Od dłuższego czasu - a konkretnie od końcówki sezonu 2021/2022 - było jasne, że sytuacja z Kylianem Mbappe i jego przyszłością w Paris Saint-Germain może stać się naprawdę elektryzująca. Wbrew pierwotnym doniesieniom gracz nie przedłużył bowiem swojej umowy z "Les Parisiens" do 2025 roku, a do roku 2024, z opcją prolongaty o dodatkowy sezon.

Sęk w tym, że kolejne przedłużenie zależne jest wyłącznie od decyzji futbolisty - a ten zaczął dawać wyraźne znaki, że niekoniecznie skorzysta z takiego rozwiązania. PSG znalazło się więc w trudnym położeniu - w najgorszym dla siebie scenariuszu Mbappe otrzyma niebawem duży bonus lojalnościowy, po czym... tak czy inaczej odejdzie zupełnie za darmo latem przyszłego roku do Realu Madryt.

Co za gol Mbappe! Nawet Neymar był pod wrażeniem. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

PSG wywiera presje na Mbappe. Kilka metod nacisku

Wszystko to po to, by Kylian Mbappe już teraz jasno określił swoje zamiary - czyli albo aktywował prolongatę w umowie, albo natychmiast zmienił barwy. Trwanie w swoistym zawieszeniu dla gracza oznaczać ma zaś koniec końców... posłanie na trybuny na wiele miesięcy. 24-latek jednak ma zamiar twardo obstawać przy swoim.

Wedle informacji przekazywanych przez Kaveha Solhekola ze Sky Sports obecny wicemistrz świata jest gotów na to, by przez najbliższe miesiące w ogóle nie grać i nie trenować z resztą zawodników PSG. To oczywiście mocno ryzykowny zamiar, zwłaszcza patrząc na fakt, że w czerwcu 2024 roku rozpocznie się Euro w Niemczech, na które Francuz powinien szlifować jak najlepszą formę...

Kylian Mbappe przeciąga linę z PSG. Transfer Ramosa namiesza w sprawie?

Gwiazda jednak nie chce odpuścić tego "siłowania się na rękę" z zarządem - i pragnie cierpliwie wyczekać, aż włodarze Paris Saint-Germain po prostu pękną. Drużyna z Parc des Princes bowiem bez wątpienia stanie się mocno osłabiona w związku z brakiem centralnego ogniwa swego ataku...

Na niekorzyść Mbappe mogłoby jednak zadziałać potencjalne przybycie do Paryża Goncalo Ramosa z lizbońskiej Benfiki. Czy jednak Portugalczyk naprawdę trafi do PSG? To zagadka na najbliższych kilka tygodni...

Kylian Mbappe / AFP

Kylian Mbappe / AFP