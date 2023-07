Mbappe coraz bliżej transferowej "bomby"? PSG nie czeka, może go zaskoczyć

Kylian Mbappe przypisywany jest do transferu do Realu Madryt już od dawna - apogeum domniemań w tym temacie nadeszło zeszłej wiosny, jednak całe zamieszanie zakończyło przedłużenie kontraktu Francuza z ekipą Paris Saint-Germain . Teraz jednak wszystko powróciło niczym bumerang.

Choć wydawało się, że Florentino Perez ma już serdecznie dość niezdecydowania 24-latka, to nie ulega wątpliwości, że wokół piłkarz znów "zaczął się robić ruch" ze strony drużyny z Santiago Bernabeu. Na wszelkie konkrety w tym temacie możemy jednak liczyć najwcześniej w sierpniu...

Jak bowiem informują od pewnego czasu hiszpańskie media, w tym m.in. "Marca", PSG stara się zachować tu zimną krew i po prostu oczekuje na ostateczną decyzję Mbappe dotyczącą jego przyszłości. Jest tu jednak jedno zastrzeżenie - futbolista miał otrzymać ultimatum i ostateczna deklaracja z jego strony odnośnie odejścia lub dalszej gry w barwach "Les Parisiens" ma paść do 31 lipca.

Mbappe w Realu Madryt, a w PSG... Goncalo Ramos?

Ramos następcą Mbappe w PSG? Manchester United już raczej odpuścił sprawę Portugalczyka

Jedno jest pewne - jeśli Paris Saint-Germain faktycznie zaangażuje się w negocjacje dotyczące Portugalczyka, to oznaczać będzie, że mamy do czynienia z przymiarkami związanymi z zastąpieniem Mbappe. Wątpliwym jest bowiem, by którykolwiek z panów zadowolił się rolą rezerwowego, a obecny lider "Les Parisiens", choć może bez problemu grać na skrzydłach, wolałby chyba pozostanie głównie na pozycji numer dziewięć.