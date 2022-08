Mauro Icardi zesłany do rezerw PSG. Przygarnie go Silvio Berlusconi?

"A teraz po tytuł mistrzowski i triumf w Lidze Mistrzów" - powiedział trzykrotny premier Włoch Silvio Berlusconi, gdy Monza awansowała do Serie A. Potem przyznał, że to tylko żarty.

Mauro Icardi uratuje karierę wracając do Włoch?

Beniaminek potrzebuje nowego napastnika. Czy będzie nim Mauro Icardi, który w 2019 roku opuszczał Włochy ze statusem gwiazdy? AC Monza zabiegała także o napastnika Lecha Mikaela Ishaka.

Icardi jest dwukrotnym królem strzelców ligi włoskiej (lata 2015 i 2018). W 2018 roku zdobył tytuł najlepszego piłkarza sezonu w Serie A. Strzelił wtedy dla Interu Mediolan 29 goli. Kolejny sezon miał mniej udany (11 bramek), mimo wszystko sięgnęło po niego PSG.

W pierwszym roku w Paryżu zdobył 12 goli i został wykupiony za 50 mln euro. Szybko nastąpił zjazd. W minionym sezonie zagrał w 24 spotkaniach Ligue 1, trafił do siatki 4 razy. W Lidze Mistrzów był nieprzydatny. Nowy trener Christophe Galtier nie chce w zespole 29-letniego napastnika. Icardi trenuje z paryską młodzieżą do czasu aż znajdzie nowego pracodawcę.

Icardi: wielki niewypał transferowy PSG

W gwiazdorskim ataku: Messi-Neymar-Mbappe nie ma miejsca dla Icardiego. Argentyńczyk okazał się dla PSG wielkim niewypałem transferowym. Co więcej, do skandali wybuchających co jakiś czas wokół gwiazdorskiej drużyny, dołożył osobisty. Jego głośny konflikt obyczajowy z żoną: aktorką, celebrytką i agentką piłkarską Wandą Nara wpływał na drużynę z Paryża.

Były już trener PSG i rodak Icardiego Mauricio Pochettino opowiadał, że zakazał piłkarzom i pracownikom klubu komentować cokolwiek w tej sprawie. - Czekaliśmy aż to zamieszanie przycichnie. Robiliśmy co w naszej mocy, by nie dolewać oliwy do ognia - dodał.

