W ostatnich godzinach okienka transferowego Paris Saint-Germain pozyskał słynnego napastnika. Argentyńczyk Mauro Icardi został wypożyczony na rok z Interu Mediolan z opcją późniejszego wykupienia.

26-letni napastnik minione sześć sezonów spędził w Interze Mediolan, w którym nie był już mile widziany.

Paryski klub czekał z podaniem tej informacji niemal do samego końca okienka transferowego.



Przez ostatnie miesiące trwały spekulacje dotyczące przyszłości Icardiego, którego kontrakt z Interem po przedłużeniu obowiązuje do 2022 roku.

Argentyńczyk w każdym z ostatnich pięciu sezonów był czołowym strzelcem w swoim klubie, ale jednocześnie popadł w konflikt z kibicami drużyny. Nie pomagał mu także fakt, że jego agentka, a prywatnie żona Wanda Nara była skonfliktowana z wieloma osobami w Mediolanie. Trener Antonio Conte z kolei jasno zaznaczył, że nie widzi dla tego piłkarza miejsca w zespole.

W poniedziałek późnym wieczorem zaś Inter poinformował o wypożyczeniu na rok, również z opcją wykupu, Jese Rodrigueza. Hiszpański napastnik, którego kontrakt obowiązuje do 2021 roku, będzie w tym sezonie występował w Sportingu Lizbona.