Marsylia wysoko wygrała i zagra w Lidze Mistrzów. Grał Milik

Marsylia nie miała większych problemów z pokonaniem Strasbourga. Olympique wygrał 4-0, prowadząc już do przerwy.

Niemal całe spotkanie rozegrał Arkadiusz Milik, zaliczając asystę przy jednej z bramek. To jednak nie on był kluczową postacią tego meczu. Dwa gole zdobył Gerson, a po jednej dołożyli Under oraz Bakambu.

Arkadiusz Milik zagra w Lidze Mistrzów

Zespół z Marsylii, by zapewnić sobie bezpośredni awans do LM i wicemistrzostwo Francji musiał liczyć na potknięcie AS Monaco. To jeszcze do 96. minuty wygrywało z Lens, ale wówczas straciło bramkę na 2-2 i spadło na trzecie miejsce w tabeli.

Wcześniej Olympique Marsylii "pomógł" Przemysław Frankowski, zdobywając bramkę na 1-0 dla Lens. Polak zakończył sezon z sześcioma trafieniami, a jego drużyna finiszowała na siódmym miejscu.