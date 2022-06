Marcin Bułka ma nowego trenera. To były szkoleniowiec Borussii

Dotychczasowym trenrem Nice był Christoph Galtier, który był bardzo chwalony za swoją pracę. Wzniósł on klub na szczyt, w 2021 roku wyprzedzając PSG w wyścigu o mistrzostwo Francji.

Miniony sezon Nicea zakończyła na piątym miejscu w tabeli Ligue 1, dodatkowo dochodząc do finału Pucharu Francji. Mówi się, że Galtier ma przenieść się do stolicy, by zastąpić Mauricio Pochettino w prowadzeniu PSG.

Lucien Favre trenerem OGC Nice

Favre pracował już w Nicei w latach 2016-2018. Szczególnie udany był pierwszy sezon, który zakończył na najniższym stopniu ligowego podium. Teraz jego celem będzie odpowiednie przygotowanie zespołu do gry na trzech frontach - oprócz ligi i pucharu czeka go również rywalizacja w Lidze Konferencji.

Ostatnim miejscem pracy Szwajcara była Borussia Dortmund, z którą rozstał się w grudniu 2020 roku. Dwukrotnie zostawał tam wicemistrzem Niemiec, w 2020 roku zdobył także Superpuchar.

Marcin Bułka jest zawodnikiem Nicei od zeszłego sezonu, kiedy trafił tam na wypożyczenie z PSG. Występował głównie w Pucharze Francji, odegrał tam jednak kluczową rolę. W 1/8 finału pomógł zespołowi wyeliminować Paryżan, kapitalnie broniąc strzały Leandro Paredesa i Xaviego Simonsa.

Klub zdecydował się aktywować klauzulę i od początku sezonu Bułka zostanie zawodnikiem Nice już na stałe.