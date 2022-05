Marcelo wyrzucony z szatni Lyonu za... wzdęcia!

Marcelo wyrzucony z szatni Lyonu

Marcelo po raz ostatni wystąpił w barwach Lyonu w sierpniowej porażce 0-3 z Angers na wyjeździe. Po tym meczu trener Peter Bosz i dyrektor sportowy Juninho Pernambucano postanowili wyrzucić go z zespołu. Brazylijczyk podpadł głośnymi wzdęciami i głośnym śmiechem, którymi to zakłócał motywacyjną mowę Leo Duboisa.

Pozbycie się Marcelo z szatni nie poprawiło wyników OL, który jest dopiero ósmy w tabeli i nie ma szans na zakwalifikowanie się nie tylko do Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy, ale nikłe nawet na Ligę Konferencji. Sezon dla Olympique jest totalnym fiaskiem.

Reklama

Marcelo oddany do Bordeaux

Od września do końca ubiegłego roku Marcelo występował w rezerwach Lyonu. 28 stycznia został za darmo oddany do Girondins Bordeaux, które jest czerwoną latarnią Ligue 1. Na dwie kolejki przed końcem przesądzona jest degradacja "Żyrondystów". Po raz ostatni na banicji w Ligue 2 Bordeaux było 30 lat temu, w 1992 r. Później jednak, dzięki młodym, zdolnym gwiazdom, jak Zinedine Zidane, Christophe Dugarry u Bixente Lizarazu Girondins stali się potęgą.

Wideo Marcelo: Jestem dumny z Lewandowskiego. Niedługo powinien zdobyć Złotą Piłkę. Wideo

W lipcu 2018 r. Amerykanin Joseph DaGrosa z General American Capital Partners kupił Bordeaux za 70 mln euro, ale po trzech latach zwinął żagle, twierdząc, iż nie stać go na dalsze wspieranie klubu.

Girondins padli ofiarą bałaganu we francuskiej piłce, która po wybuchu pandemii w 2020 r. nie była w stanie dokończyć sezonu, przez co kluby straciły wpływy z praw telewizyjnych i wiele spośród nich nie może się pozbierać do dzisiaj.

Wisła zarobiła 3,8 mln euro na Marcelo. Zapowiadał powrót do Krakowa wzorem Kuby Błaszczykowskiego

Marcelo był najlepszym obrońcą Ekstraklasy, z Wisłą sięgnął po mistrzostwo Polski w 2009 r. Rok później został sprzedany do PSV Eindhoven za 3,8 mln euro.