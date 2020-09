Wydawało się, że kolejnym klubem w karierze francuskiego napastnika Kyliana Mbappe będzie Real Madryt. "Królewscy" od dłuższego czasu są mocno zainteresowani 21-letnim zawodnikiem. Do walki o reprezentanta Francji zamierza włączyć się Liverpool. Ostatniego słowa nie powiedział też obecny klub Mbappe Paris Saint-Germain.

"L'Equipe" donosi, że Mbappe nie podjął jeszcze decyzji dotyczącej swojej przyszłości. Według informacji gazety, to właśnie te trzy kluby stoczą batalię o utalentowanego napastnika.



Obecny kontrakt Mbappe z PSG wygasa z końcem czerwca 2022 roku. Piłkarz wciąż nie zdecydował się na jego przedłużenie i na razie nic nie wskazuje na to, żeby tak się stało. Z drugiej strony, reprezentant Francji nie złożył jasnej deklaracji, że w przyszłym roku chce zmienić otoczenie. Paryżanie liczą więc na to, że uda im się zatrzymać gwiazdora. Media nad Sekwaną twierdzą jednak, że PSG jest tylko pośrednim krokiem w karierze Francuza, którego marzeniem jest gra w Realu Madryt.



O tym, że Mbappe jest na celowniku "Królewskich" wiadomo nie od dziś. Gorącym zwolennikiem pozyskania mistrza świata z 2018 roku jest trener Zinedine Zidane'a. Podobnie myśli prezydent Realu Florentino Perez. Być może Francuz już trafiłby na Santiago Bernabeu, ale kryzys związany z pandemią koronawirusa sprawił, że kluby ostrożnie wydają pieniądze, nawet takie jak Real.



Plany "Królewskim" może pokrzyżować Liverpool. Zdaniem "L'Equipe", dwóch europejskich gigantów przygotowuje oferty dla Mbappe na lato 2021. Trener "The Reds" Juergen Klopp mówił wcześniej, że pozyskanie tej klasy napastnika byłoby niezwykle trudne, ale podobno skontaktował się z ojcem piłkarza Wilfriedem, ale omówić przyszłość Mbappe w maju. Nie ma wątpliwości, że wykupienie reprezentanta Francji z PSG będzie wymagało ogromnych środków finansowych. Czy Liverpool na to stać? Więcej szans eksperci dają Realowi, choć klub z Madrytu również odczuwa skutki pandemii w klubowej kasie.



