Paris Saint-Germain wydało komunikat medyczny. Potwierdzono zakażenia koronawirusem u czterech piłkarzy.

W gronie zakażonych znalazł się Lionel Messi. Oprócz niego, chorują także Juan Bernat, Sergio Rico i Nathan Bitumazala. Wszyscy przechodzą kwarantannę i nie zagrają w niedzielnym spotkaniu Pucharu Francji z Vannes.



W tym meczu nie zagra też Neymar. Brazylijczyk do 9 stycznia będzie leczył się w swoim kraju. Później przyjedzie do Francji, ale do treningów ma wrócić dopiero za ok. 3 tygodnie.



MP



