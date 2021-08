"Ojciec Lionela, Jorge Messi, właśnie potwierdził dla 'La Sexta': Tak, Leo podpisze dziś kontrakt z PSG" - przekazał na Twitterze znany dziennikarz Fabrizio Romano.

Wcześniej ten sam dziennikarz poinformował, że Messi ustalił warunki kontraktu z paryskim klubem. We Francji ma zarabiać około 35 mln euro za sezon gry.



Lionel Messi podpisze kontrakt z PSG

Jego umowa będzie obowiązywała do czerwca 2023 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.



Sam Messi we wtorek około godziny 13.30 przybył na lotnisko w Barcelonie, by wylecieć do Paryża. Tam sfinalizuje pozostałe formalności oraz podpisze umowę. PSG chce w środę zorganizować konferencję prasową, na której oficjalnie ogłosi pozyskanie Argentyńczyka.

Zdjęcie Lionel Messi na lotnisku w Barcelonie / JOSEP LAGO / AFP / AFP

