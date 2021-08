Lionel Messi w PSG. Czas na rozbudowę Parc des Princes

Ligue 1

Po sprowadzeniu Lionela Messiego do PSG, prezes klubu z Paryża Nasser al-Khelaifi ma kolejny cel. Zamierza doprowadzić do rozbudowy stadionu Parc des Princes. – W tej chwili jest to dla nas za mały obiekt, musimy go powiększyć – powiedział szef wicemistrzów Francji.

