Lionel Messi w Paris Saint-Germain. Oficjalna prezentacja

34-letni napastnik dwuletni kontrakt z PSG podpisał we wtorek. Na jego mocy ma zarabiać nawet 40 milionów euro netto za sezon z bonusami. I stworzyć zabójcze trio w ataku z Neymarem i Kylianem Mbappe.

Dzisiaj kilka minut po godzinie 11.00 rozpoczęła się konferencja prasowa Messiego na Parc des Princes. Piłkarz w Paryżu będzie grać z numerem 30. Przed stadionem nowego idola witały tłumy ludzi.



Messi na konferencję udał się w towarzystwie żony i dzieci, ojca ale na specjalny podest wszedł tylko on i Nasser Al-Khelaifi, prezes PSG.



- Jestem bardzo dumny i bardzo szczęśliwy, że mogę zaprezentować Lionela Messiego jaki piłkarza Paris Saint-Germain. To niesamowity i historyczny dzień dla nas i piłkarskiego świata - stwierdził na początek szef francuskiego klubu.



- To dla nas fantastyczny moment. Wszyscy wiedzą, że Leo to jedyny zawodnik, który sześć razy wygrał "Złotą Piłkę". Od pierwszego dnia, kiedy zaczęliśmy pracę w klubie przed 10 laty mieliśmy wielkie ambicje i jesteśmy dumni z tego, co udało się dzisiaj osiągnąć. Zaczyna się ciężka praca, a on ma przynieść nam trofea. Mamy przecież wielu świetnych piłkarzy i jednego z najlepszych trenerów na świecie" - dodał.



Potem głos zabrał główny bohater.



- Jestem bardzo szczęśliwy. Wszyscy wiecie, że moje odejście z Barcelony po wielu latach było dla mnie bardzo trudnym momentem. Kiedy jednak tutaj trafiłem poczułem się bardzo szczęśliwy i jak najszybciej chce rozpocząć treningi z nowym zespołem - mówił Argentyńczyk.



- Chciałbym podziękować klubowi i prezesowi za to, jak mnie przyjęli od pierwszego dnia. Byli bardzo szybcy w negocjacjach, które poszły nadzwyczaj sprawnie - powiedział nowy gracz PSG.

Dlaczego napastnik zdecydował się na Paryż?



- Przyszedłem do tego klubu, bo chcę zdobywać trofea - przyznał bez ogródek.



Messi odniósł się także do wspólnej gry z Neymarem, którego przecież zna dobrze z Barcelony, i Mbappe.

- To szalone móc z nimi dzielić codzienne życie, jak z całym składem. Doszli przecież świetni zawodnicy (w trakcie letniego okienka - przyp. red.), a ja chcę po prostu już trenować i rywalizować, bo będę grać z najlepszymi piłkarzami na świcie - mówił Argentyńczyk.





Messi może zadebiutować w nowych barwach już w sobotę, meczem przeciwko Strasbourgowi.



Argentyńczyk od 13. roku życia był zawodnikiem FC Barcelona. Z katalońskim klubem zdobył 35 trofeów, w tym 10 razy zostawał mistrzem Hiszpanii, a cztery razy wygrał Ligę Mistrzów. W 778 spotkaniach zdobył dla niej 672 gole. Po ubiegłym sezonie skończył się jednak jego kontrakt z "Dumą Katalonii", który nie został przedłużony.