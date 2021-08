Finalizacja rozmów pomiędzy Messim a PSG od pewnego czasu wydawała się jedynie kwestią czasu. We wtorek wątpliwości rozwiał ojciec Lionela, Jorge Messi, potwierdzając, że piłkarz podpisze umowę z wicemistrzem Francji.



Ponadto atmosferę od dłuższego czasu podgrzewał Neymar oraz inni piłkarze PSG, którzy publikowali wspólne zdjęcia z wakacji wraz z Messim.

Kontrakt Argentyńczyka z Barceloną wygasł już 30 czerwca, ale przez długi czas wydawało się, że podpisanie nowej umowy jest tylko kwestią czasu. W czwartek "Duma Katalonii" niespodziewanie poinformowała jednak, że Messi pożegna się z klubem.



34-letni piłkarz z Barceloną czterokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów, zdobył też 10 mistrzostw Hiszpanii. Wystąpił w 778 oficjalnych meczach, zdobywając 672 bramki i notując 305 asyst.

"Z niecierpliwością czekam na początek nowego rozdziału mojej kariery w Paryżu. Klub i jego wizja świetnie współgrają z moimi ambicjami" - powiedział Messi.



"Wiem, jak utalentowani piłkarze i sztab szkoleniowy tutaj pracuję. Jestem zdeterminowany, aby budować, razem z nimi, coś wielkiego dla klubu i kibiców. Nie mogę się doczekać, żeby postawić stopę na murawie Parc des Princes" - dodał.



"Jestem zadowolony, że Lionel Messi dołączył do Paris Saint-Germain i jesteśmy dumni, że możemy powitać go oraz jego rodzinę. On nie ukrywał chęci dalszego rozwoju na najwyższym poziomie i zdobywania trofeów. Ambicje klubu są oczywiście identyczne" - stwierdził Nasser al-Khelaifi, prezes PSG.