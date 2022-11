Lionel Messi - najpierw Polska, a potem zmiana klubu?

Jak twierdzi "The Times" klub , którego jednym z właścicieli jest David Beckham, ma być bliski uzgodnienia warunków z Messim , który do MLS trafiłby po zakończeniu sezonu. 35-letni napastnik zostałby oczywiście najlepiej opłacanym graczem ligi .

" Chciałbym pewnego dnia zagrać w Stanach Zjednoczonych , to zawsze było jedno z moich marzeń" - przyznał wcześniej Messi w jednym z wywaidów.

Lionel Messi będzie chciał zatrzymać Polskę

Zanim jednak do tego dojdzie Argentyna i jej kapitan będą rywalem reprezentacji Polski w meczu grupy C mistrzostw świata w Katarze. Pojedynek, który odbędzie się 30 listopada zdecyduje, która z tych drużyn awansuje do fazy pucharowej turnieju.