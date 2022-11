Lionel Messi może zmienić klub. Negocjacje się rozpoczęły

Messi ma umowę z PSG obowiązującą do końca bieżących rozgrywek i dużo wskazuje na to, że potem zmieni pracodawcę. W mediach pojawiły się doniesienia, że Argentyńczyk byłby bardziej skłonny do przejścia do MLS, gdyby "Albiceleste" zdobyli w Katarze mistrzostwo świata.