Lionel Messi i Cristiano Ronaldo znowu w jednej lidze? To byłoby coś!

Jak podała gazeta pogłoski o przenosinach Messiego do Arabii Saudyjskiej zwielokrotniły się od wtorku, kiedy w tym kraju widziano ojca piłkarza - Jorgego , choć mógł tam być ze względu na negocjowanie umów handlowych.

Tymczasem 34-letni napastnik wciąż jeszcze nie przedłużył umowy z PSG, czyli po sezonie byłby wolnym zawodnikiem. W Arabii Saudyjskiej są gotowi zaoferować mu takie same warunki, jaki otrzymał Ronaldo. Oznacza to 220 milionów euro za sezon i bycie ambasadorem tego kraju, co Argentyńczyk już przecież robi.