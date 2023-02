Lionel Messi dokonał niezwykłej rzeczy. "Szaleństwo"

Tym samym Argentyńczyk dobił do granicy 700 ligowych bramek. Na taki dorobek składają się 672 gole w Barcelonie , gdzie występował do sierpnia 2021 roku, i 28 już w barwach klubu z Paryża.

"Messi właśnie strzelił 700 gola w rozgrywkach ligowych. Wychodzi średnia 50 na sezon w ciągu 14 lat. Szaleństwo" - napisał na portalu społecznościowym Gary Lineker . Anglik też był napastnikiem i to bardzo dobrym, więc wie dobrze, jaki to jest wyczyn.

Tymczasem w niedzielę mieliśmy także drugi jubileusz. Mbappe doszedł do granicy 200 goli w PSG. To wyrównanie rekordu klubowego, który należał do Urugwajczyka Edinsona Cavaniego. Francuz z pewnością go poprawi, a jeśli w najbliższej przyszłości nie odejdzie do Realu Madryt, to pewne jeszcze mocno wyśrubuje.