Piłkarze PSG już w niedzielę mogli fetować zdobycie mistrzostwa Francji. Nie tylko nie wykorzystali okazji, ale jeszcze zebrali cięgi w meczu na szczycie Ligue 1. Lille rozbiło francuskiego giganta wygrywając aż 5-1, tymczasem trener paryżan Thomas Tuchel... pochwalił swoich piłkarzy.

Paryżanie mieli w niedzielę potwornego pecha. Thomas Meunier szybko mógł strzelić gola, ale piłkę po jego zagraniu przeciął będący na spalonym Kylian Mbappe. Po chwili Belg wpakował "samobója". Wyrównał Juan Bernat, a już dwie minuty później Mbappe dał gościom prowadzenie, lecz sędzia gola nie uznał, bo gwiazdor PSG był na spalonym.

W 16. minucie boisko przez kontuzję musiał opuścić Thiago Silva, osiem minut później uraz wykluczył z gry Meuniera, a w 36. minucie paryżanie stracili Bernata, który wyleciał z boiska z czerwoną kartką. Goście grający w dziesiątkę nie byli w stanie zatrzymać ataków rywali i po przerwie stracili cztery gole.

Kylian Mbappé bardzo surowo ocenił swój zespół po meczu twierdząc, że brakuje mu "właściwej mentalności". Z tymi słowami nie zgadza się trener.

- To zbytnie uproszczenie. Dobrze rozpoczęliśmy mecz. Oni nie stworzyli ani jednej sytuacji w pierwszej połowie, a na początku drugiej to my mieliśmy szansę na objęcie prowadzenia - przekonywał Tuchel.

- Gdy musieliśmy grać w dziesięciu, sytuacja się skomplikowała. Mieliśmy na boisku chorych zawodników, którzy w ogóle nie powinni wyjść na murawę. Nie można mieć w kadrze 16 graczy - tłumaczył Tuchel.

Jego zdaniem porażka w Lille absolutnie nie dowodzi, że jego ekipie brak genu zwycięzcy. - Wręcz przeciwnie, ten mecz pokazał, jaką mamy mentalność w przeciwieństwie do tego, co myślą inni. Aby wygrać tutaj, potrzebowalibyśmy więcej jakości - dodał trener PSG.

32. kolejka Francja - Ligue 1

2019-04-14 21:00 | Stadion: Stade Pierre-Mauroy | Widzów: 49712 | Arbiter: B. Bastien Lille OSC Paris Saint-Germain FC 5 1 DO PRZERWY 1-1 T. Meunier 7' (samob.) N. Pépé 51' J. Bamba 65' Gabriel 71' José Fonte 84' Juan Bernat 11'

Tuchel posunął się tak daleko, że... pochwalił swoich piłkarzy za niedzielny występ i uderzył we władze klubu, otwarcie kwestionując szerokość kadry.

- Tak, tęsknimy za Lassaną Diarrą i Adrienem Rabiotem (pierwszy rozwiązał umowę z PSG przed dwoma miesiącami, a drugi został odsunięty od gry przez klub - red.). Wszyscy to widzą. Powiem o tym prezydentowi klubu. Wcześniej nikt o tym nie myślał, bo wygrywaliśmy, a teraz trzeba się nad tym zastanowić - powiedział Tuchel.

Już w środę jego zespół czeka zaległy wyjazdowy mecz z broniącym się przed spadkiem FC Nantes. - Czy wygramy? Nie myślcie w ten sposób. Możemy pojechać tam z 13 piłkarzami - podkreślił.

Mirosz