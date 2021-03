Olympique Marsylia z Arkadiuszem Milikiem w składzie mierzy się na wyjeździe z ekipą Lille OSC. Czy Polak strzeli kolejnego gola na boiskach Ligue 1? Śledź przebieg meczu razem z Interią. Transmisja spotkania w Eleven Sports 2.

Arkadiusz Milik wrócił do gry po kontuzji 28 lutego - w dniu swoich 27. urodzin - i strzelił gola w zremisowanym 1-1 prestiżowym starciu z Olympique Lyon. Polak rozegrał wówczas całe spotkanie. W meczu z Lille również wyszedł w podstawowym składzie.



To gospodarze lepiej rozpoczęli pojedynek, od razu ruszając do ataku. Jeśli już jednak Steve Mandanda został zmuszany do interwencji, wywiązywał się ze swych obowiązków bez zarzutu. Tak było chociażby w 14. minucie, gdy Renato Sanches huknął sprzed pola karnego.

Bezbarwny Milik, problemy Marsylii

Milik był niewidoczny, bo i gra Marsylii w ofensywie wyraźnie kulała. W pierwszych 30 minutach goście nie zdołali oddać strzału - choćby niecelnego - w stronę bramki rywala.



Golkiper Lille - Mike Maignan - nie tracił jednak czujności i po jednym z dośrodkowań... podbił piłkę głową, uprzedzając nadbiegającego rywala. Po kilku chwilach Boubacar Kamara uderzył celnie z dystansu, ale Maignan i tym razem zachował spokój, pewnie interweniując. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem.



28. kolejka Francja - Ligue 1

2021-03-03 21:00 | Stadion: Stade Pierre-Mauroy | Arbiter: Clément Turpin Lille OSC Olympique Marsylia 0 0

Lille OSC - Olympique Marsylia 0-0 (trwa przerwa)



Ligue 1 - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy

