Mimo wielomiesięcznych negocjacji z brytyjskim funduszem inwestycyjnym, Waldemar Kita, polski właściciel FC Nantes, wcale nie zamierza pozbywać się klubu. Przynajmniej na razie. Taki jest oficjalny komunikat, który został dzisiaj wydany.

Oznacza to, że prowadzone od lutego rozmowy utknęły w martwym punkcie i prezes Kita zrezygnował z ich kontynuacji. Stało się to tuż przed tym, jak sprawą miała zająć się Dyrekcja Kontroli Zarządzania - organ, który pilnuje finansów klubów zawodowych we Francji. Spotkanie zostało przełożone, co mogło wskazywać, że pojawiły się nowe okoliczności.

Jak napisał FC Nantes w specjalnym oświadczeniu, "prezes Waldemar Kita stwierdził, że angielski fundusz inwestycyjny LFE Football Group Limited, który był kandydatem do przejęcia klubu nie przedstawił niezbędnych gwarancji bankowych, wymaganych przez DNCG". Dlatego, dalsze rozmowy na ten temat musiały zostać przerwane.

Zdjęcie Komunikat FC Nantes o tym, że klub nie zostanie sprzedany /

Waldemar Kita jest właścicielem Nantes od 2007 roku.

Zdjęcie Waldemar Kita / AFP