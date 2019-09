Stało się. Sergio Rico został wypożyczony z Sevilli do PSG i ma tam być drugim bramkarzem. W poniedziałek najpewniej będzie kupiony jeszcze Keylor Navas, co oznacza, że Marcin Bułka spadnie w tej hierarchii na trzecią pozycję.

Przypomnijmy, Polak nieoczekiwanie zadebiutował w pierwszym składzie paryżan w ostatni piątek, ale w szczególnych okolicznościach.

Będący dotychczas podstawowym golkiperem Alphonse Areola - mistrz świata sprzed roku - poprosił trenera o niewystawianie go w meczu z Metz. Ponieważ nie cieszy się całkowitym zaufaniem władz klubu - mimo że jest wychowankiem i rzadko ostatnio zawodził - więc ma zostać wypożyczony do Realu, a z Madrytu przyjdzie do Paryża Navas.

Kostarykanin zajmie w ten sposób pozycję numer jeden. Takie są plany.

Tak czy inaczej, niezależnie od tych ruchów na linii PSG - Real, sprowadzenie Rico oznacza, że Marcin Bułka będzie miał mniej szans w tym sezonie i musi liczyć na nieoczekiwany zwrot akcji, aby znowu wskoczyć do bramki paryżan, jak w miniony piątek.

RP

Zdjęcie Marcin Bułka w swoim pierwszym występie w PSG zachował czyste konto / AFP