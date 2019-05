Paris Saint-Germain tylko zremisował z Niceą 1-1, po raz kolejny nie przekonując swoją grą. Cavani nie wykorzystał karnego w samej końcówce.

35. kolejka Francja - Ligue 1

2019-05-04 17:00 | Stadion: Parc des Princes | Arbiter: F. Schneider Paris Saint-Germain FC OGC Nice 1 1 DO PRZERWY 0-0 Neymar 60' I. Ganago 46'

To miał być mecz odkupienia. Ekipa PSG gra od ponad miesiąca tak fatalnie (jedno zwycięstwo w ostatnich 5 meczach, 14 goli straconych), że mimo zapewnienia sobie kolejnego tytułu mistrza Francji, Paryż przeżywa najgorszy okres w niespełna ośmioletniej erze katarskiej. To, co było sukcesywnie budowane od początku sezonu, zawaliło się z hukiem w ciągu niewiele ponad miesiąca.

Zawinili wszyscy - kierownictwo, piłkarze, nawet trener Thomas Tuchel, który, wydawało się, ma wszystko pod kontrolą, ale ostatni czas również dla niego był fatalny.

Dlatego spotkanie z Niceą było szczególne. Pierwsze u siebie po dwóch silnych ciosach - z Rennes w finale Pucharu Francji i z Montpellier w lidze. Powrót na własny stadion, przed wymagającą i zirytowaną publiczność nie było ani łatwe, ani przyjemne. Bez zawieszonego po czerwonej kartce Kyliana Mbappe.

Tymczasem, mimo przewagi w grze i zdecydowanie większego posiadania piłki, paryżanie grali znowu mało przekonująco. Zanosiło się nawet na kolejną sensację (PSG jak jedyny nie przegrał jeszcze w tym sezonie u siebie), gdy Ganago tuż przerwie dał Nicei prowadzenie. Po odważnym wejściu w pole karne i mocnym strzale Areola był bezradny.

1 1 Paris Saint-Germain OGC Nice Benítez Atal Burner Dante Hérelle Sarr Saint-Maximin Barbosa Lees Melou Tameze Kpene Ganago Areola Alves Bernat Kimpembe Marquinhos Di Maria Draxler Paredes Verratti Cavani Neymar SKŁADY Paris Saint-Germain OGC Nice Alphonse Areola Walter Daniel Benítez Daniel Alves 69′ 69′ Youcef Atal Juan Bernat 89′ 89′ Patrick Burner Presnel Kimpembe 90′ 90′ Bonfim Dante Marquinhos 90′ 90′ Christophe Hérelle Angel Di Maria Malang Sarr 66′ 66′ Julian Draxler 75′ 75′ Allan Saint-Maximin 66′ 66′ Leandro Daniel Paredes Danilo Barbosa da Silva 54′ 54′ Marco Verratti Pierre Lees Melou 90′ (k.) 90′ (k.) 90′ 90′ Edinson Cavani Adrien Tameze 60′ (k.) 60′ (k.) . Neymar 46′ 46′ 61′ 61′ Ignatius Kpene Ganago REZERWOWI Gianluigi Buffon Yannis Clementia Colin Dagba Olivier Boscagli 66′ 66′ Layvin Kurzawa 61′ 61′ Jean-Victor Makengo Arthur Zagre Ihsan Sacko Christopher Nkunku 89′ 89′ Bassem Srarfi 66′ 66′ Moussa Diaby Assil Jaziri Loïc Mbe Soh 75′ 75′ Mickaël Le Bihan

Gospodarze szybko jednak wyrównali. Di Maria dał się sfaulować niemal na granicy pola karnego, ale Neymar w swoim stylu całkowicie zmylił bramkarza, pewnie wykorzystując jedenastkę.

Mistrzowie Francji mogli przechylić szalę na swoją korzyść już w doliczonym czasie gry, ponownie z rzutu karnego, ale tym razem Edinson Cavani - którego nazwisko coraz częściej jest wymieniane w gronie zawodników mogących odejść po sezonie - nie wykorzystał jedenastki. Dlatego skończyło się remisowo, co nerwowej atmosfery w Paryżu na pewno nie poprawi.



STATYSTYKI Paris Saint-Germain OGC Nice 1 1 Posiadanie piłki 61% 39% Strzały 13 8 Strzały na bramkę 4 3 Rzuty rożne 9 1 Faule 15 12 Spalone 3 2

PSG - Nice 1-1 (0-0)



RP

Zdjęcie PSG bez kolejnego zwycięstwa /AFP