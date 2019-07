Neymar spędza samowolnie przedłużone wakacje w Sao Paulo, ale wcale się nie nudzi. Po tym, jak wystąpił w pokazowym meczu piłki nożnej plażowej i promował swój Instytut, teraz jest zapowiadana rozmowa w programie telewizji UOL Esporte.

Brazylijczyk ma w niej być pytany o ostatnie oskarżenia o gwałt, które ciągle na nim ciążą, o zwycięski występ jego kolegów z kadry na turnieju Copa America, ale też oczywiście o zamieszanie z możliwym odejściem z PSG.

Telewizja tego nie potwierdza, ale nieoficjalnie rozmowa w programie "Aqui na band" z Luisem Ernesto Lacombe ma być nagrana w czwartek i wyemitowana w najbliższych dniach, najpewniej w piątek.

To oznacza również, że Neymar w żaden sposób nie zmienił planów, mimo jasnego oczekiwania ze strony PSG, że pojawi się szybko w Paryżu. Mówił o tym dyrektor sportowy klubu Leonardo . Z ostatnich zapowiedzi jego ojca wynika, że przylot do Francji jest zaplanowany około 15 lipca, czyli na początku przyszłego tygodnia. Wtedy zostanie wezwany przez klub i - wszystko na to wskazuje - ukarany przynajmniej odebraniem tzw. premii etycznej, wynoszącej miesięcznie 375 tys. euro.

Neymar miał pojawić się na pierwszym treningu Paris Saint-Germain przed nowym sezonem w miniony poniedziałek.



