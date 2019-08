Już po raz czwarty w tym sezonie został przerwany mecz w pierwszej lub drugiej lidze francuskiej, ale przerwa nie trwała jeszcze tak długo. Dopiero po dziesięciu minutach sędzia Clement Turpin wznowił spotkanie Nicei z Marsylią.

To był pierwszy mecz po oficjalnym przejęciu OGC Nice przez Jima Ratcliffa, jednego z najbogatszych Brytyjczyków, właściciela grupy kolarskiej Ineos.

W 27. minucie arbiter nie wahał się jednak długo i nakazał przerwę, dając jasny sygnał piłkarzom, aby udali się do szatni. Powód? Okrzyki, które dobiegały z trybun, mimo napomnień spikera do zachowania spokoju i powstrzymania się od zachowań homofobicznych. Pojawiły się również prowokacyjne transparenty, nawiązujące do nowego właściciela i do niektórych części sprzętu kolarskiego.

Do szatni zeszli jedynie gracze z Marsylii, gospodarze zostali na murawie i próbowali przekonać najbardziej głośnych kibiców, aby przestali wulgarnie śpiewać.

Nie wszyscy widzą jednak duży problem w takim zachowaniu części kibiców. Zawodnik Nicei Wylan Cyprien mówił po spotkaniu, że "nie może być przecież przerywane każde spotkanie, jeśli jacyś debile zaczną coś krzyczeć". - Jestem przeciwko wszelkim formom dyskryminacji, homofobii czy przeciwko rasizmowi, ale to śmieszne, żeby przerywać mecze po takich okrzykach, jak słyszeliśmy. To nie ma nic wspólnego ani z tym, co dzieje się na boisku, ani nie są to słowa skierowane do osób homoseksualnych - stwierdził Cyprien.

Zdjęcie Sędzia Turpin przerwał mecz Nicei z Marsylią / AFP

Bardziej stanowczy jest selekcjoner mistrzów świata, Didier Deschamps, pytany o to przy okazji nowych powołań na wrześniowe mecze reprezentacji. - Trzeba walczyć z tym problemem - mówi trener.

Władze ligi zapowiedziały, że 5 września dojdzie do spotkania z udziałem organizacji kibicowskich oraz organizacji walczących z homofobią.

RP