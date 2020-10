Rafał Kurzawa nie jest już zawodnikiem SC Amiens. Polak rozwiązał kontrakt z klubem występującym na zapleczu francuskiej ekstraklasy i ma wolną rękę w poszukiwaniu nowego pracodawcy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Fatalny błąd Marcina Bułki w meczu Lens - PSG. Wideo INTERIA.TV

Skrzydłowy trafił do Amiens latem 2018 roku, po świetnym sezonie w barwach Górnika Zabrze. Francuzi zapłacili wtedy za niego ok. 850 tys. euro.

Reklama

Nad Sekwaną nie zrobił jednak kariery. W ciągu dwóch lat wystąpił tylko w 14 meczach francuskiej ekipy i dwukrotnie trafił na półroczne wypożyczenie do Danii - w styczniu 2019 roku do FC Midtjylland, a dokładnie rok później do Esbjerg fB.

Na północy Kurzawa radził sobie znacznie lepiej, niż we Francji. W minionym sezonie rozegrał 13 spotkań w barwach Esbjerg fB, strzelił dwa gole i zanotował cztery asysty.

27-latek ma na koncie siedem występów w reprezentacji Polski. Ostatni raz założył koszulkę z Orłem na piersi w październiku 2018 roku, podczas meczu Ligi Narodów z Portugalią, przegranego przez Polaków 2-3.



TB

Liga francuska - sprawdź szczegóły