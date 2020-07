Trzech zawodników LOSC Lille zostało zakażonych koronawirusem. Są to Renato Sanches, Jonathan Ikone oraz Jonathan Bamba - podaje "L'Equipe".

Francuska gazeta powołuje się na słowa trenera Lille Christophe'a Galtiera, który potwierdził, że u zawodników wykryto obecność COVID-19.

Sanches wciąż przebywa w Portugalii i wykazywał objawy zakażenia. Do Francji będzie mógł wrócić dopiero wówczas, gdy dwa jego kolejne testy dadzą wynik negatywny.



Z kolei Ikone oraz Bamba przebywają obecnie we Francji, ale do treningów być może wrócą już w najbliższy poniedziałek. Zakażenie wykryto bowiem w trakcie badań w dniach 6-13 lipca.



Trener Galtier nie ukrywał swojego niezadowolenia z zachowania swoich podopiecznych, którzy nie przestrzegali zasad izolacji.



- Zachowujmy się tak nadal, a znów wprowadzą ograniczenia - cytuje wypowiedź szkoleniowca "L'Equipe".



Jeden z zakażonych, Renato Sanches, jest dobrze znany polskim kibicom. To on zdobył bramkę przeciwko Polsce w ćwierćfinałowym meczu Euro 2016, kiedy to "Biało-Czerwoni" po serii rzutów karnych pożegnali się z turniejem.

