Jorge Sampaoli zaufał Arkadiuszowi Milikowi i posłał go do boju od pierwszej minuty. Może dlatego, że ekipa z Marsylii nie wygrała w lidze trzech poprzednich potyczek. Fatalna passa została tym razem przerwana, a Polak wydatnie się do tego przyczynił.

Już w trzeciej minucie Gerson dał gościom prowadzenie. Zanim skierował piłkę do siatki, idealnym podaniem obsłużył go właśnie Milik. To pierwsza asysta 28-latka w tym sezonie.

Tuż przed upływem kwadransa reprezentant Polski ładnie przymierzył z rzutu wolnego. Trafił w światło bramki, ale znakomitą interwencją popisał się Marco Bizot, ekspediując piłkę na rzut rożny.

Do przerwy zawodnicy Stade Brest nie oddali na bramkę marsylczyków choćby jednego celnego strzału.

Po zmianie stron przyjezdni nadal dominowali. Efektem tego było podwyższenie prowadzenia. W 63. minucie z rzutu rożnego zacentrował mocno Amine Harit, przed polem bramkowym Milik przyłożył głowę jak trzeba i było 0-2.

Rozochocony asystą Harit poszedł za ciosem i trzeciego gola strzelił sam. Znalazł się w dobrym miejscu i czasie, skutecznie dobijając strzał Gersona sprzed pola karnego.

Stade Brest - OM. Milik z premierowym dubletem

Chwilę wcześniej murawę opuścił Milik. Polak ma na koncie już 19 bramek w bieżącym sezonie (łącznie 29 gier), w tym sześć w lidze krajowej. Tylko w tym roku zaliczył na wszystkich frontach w sumie 11 trafień.

Po raz pierwszy w karierze zanotował bramkę i asystę w jednym spotkaniu, biorąc pod uwagę występy w pięciu najsilniejszych ligach Europy. Do tej pory miał okazję grać w trzech z nich - w Bundeslidze, Serie A i Ligue 1. W sumie ma za sobą 150 takich potyczek.

Honorowe trafienie dla gospodarzy już w doliczonym czasie gry strzałem głową zaliczył Irvin Cardona. Ale niemal błyskawicznie odpowiedział na nie Cengiz Under.

Stade Brest - Olympique Marsylia 1-4 (0-1)

Bramki: 0-1 Gerson (3.), 0-2 Milik (63.), 0-3 Harit (71.), 1-3 Cardona (90+1.), 1-4 Cengiz Under (90+2.)

