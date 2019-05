Olympique Lyon powierzył dwa najważniejsze stanowiska w klubie byłym brazylijskim zawodnikom. Trenerem pierwszej drużyny został były gracz m.in. FC Barcelona Sylvinho, z kolei legenda Lyonu Juninho objął funkcję dyrektora sportowego.

Nie tylko Olympique Marsylia ogłosił dziś, kto poprowadzi zespół w pierwszym sezonie. Kilka godzin po komunikacie o zatrudnieniu Andre Villas-Boasa, Olympique Lyon poinformował o zatrudnieniu Sylvinho oraz Juninho.

Dla Sylvinho będzie to pierwsza praca w roli trenera pierwszego zespołu. Z klubem podpisał kontrakt do 30 czerwca 2021 roku. Przez ostatnie trzy lata należał do sztabu szkoleniowego reprezentacji Brazylii, a wcześniej był asystentem trenera m.in. w Interze Mediolan (za kadencji Roberto Manciniego) oraz Corinthians.

45-letni Brazylijczyk w przeszłości był zawodnikiem takich klubów jak Arsenal FC, Celta Vigo, FC Barcelona, czy Manchester City. Z "Dumą Katalonii" dwukrotnie zwyciężał w rozgrywkach Ligi Mistrzów, a trzykrotnie został mistrzem Hiszpanii.

Z kolei Juninho jest jedną z największych legend klubu z Lyonu. Brazylijczyk był zawodnikiem Olympique przez dziewięć lat, podczas których siedem razy świętował z klubem mistrzostwo Francji. Wystąpił w 248 meczach klubu, zdobywając dla niego aż 75 goli i notując 44 asysty. Teraz 44-latek, słynący ze znakomitego wykonywania stałych fragmentów gry, wraca do klubu w roli dyrektora sportowego.

