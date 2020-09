Gwiazdor piłkarskiej reprezentacji Francji i Paris Saint-Germain Kylian Mbappe zdecydował, że po zakończeniu sezonu 2020/21 opuści zespół mistrza kraju. Według brytyjskiej gazety "Sunday Times", 21-letni napastnik już poinformował zarząd PSG o decyzji.

Dziennikarze twierdzą, że Mbappe chce kontynuować karierę w angielskiej Premier League lub w hiszpańskiej La Liga.

Jego obecny kontrakt z PSG obowiązuje do połowy 2022 roku, co oznacza, że potencjalni chętni (w mediach podawane są np. Real Madryt, Barcelona, Liverpool i Manchester United) na Francuza będą musieli zapłacić fortunę. Czołowy piłkarz świata przeszedł do paryskiej drużyny z AS Monaco za 180 milionów euro.

W sierpniu zespół PSG, w składzie m.in. z Mbappe i Neymarem, dotarł do finału Ligi Mistrzów. W meczu rozegranym bez kibiców w Lizbonie przegrał 0-1 z drużyną Roberta Lewandowskiego - Bayernem Monachium.

Ostatnio Mbappe nie grał z powodu zainfekowania koronawirusem. Nie wystąpił w pierwszym meczu ligowym obrońców tytułu w ekstraklasie - 0-1 z RC Lens (w bramce pokonanych wystąpił Marcin Bułka), jak również w wygranym przez reprezentację Francji 4:2 spotkaniu Ligi Narodów z Chorwacją.

Mecz na Stade de France pod Paryżem był rewanżem za finał mistrzostw świata w 2018 roku. Wtedy Francuzi pokonali w Moskwie Chorwatów także 4-2.

Mbappe został uznany najlepszym piłkarzem młodego pokolenia mundialu w Rosji.

