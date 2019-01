Gwiazda francuskiego futbolu, mistrz świata Kylian Mbappe spotkał się w Paryżu ze słynnym Davidem Beckhamem. "Śniadanie z legendą. To był dla mnie zaszczyt. Jesteś inspiracją dla nas wszystkich" - napisał Mbappe, a wieczorem strzelił trzy gole dla Paris Saint Germain.

PSG rozgromiło w Parku Książąt drużynę Guingamp 9:0 w meczu 21. kolejki ekstraklasy francuskiej. To najwyższe w historii ligowe zwycięstwo paryżan przed własną publicznością.

Radości ze spotkania na śniadaniu nie krył także Anglik, gwiazda Manchesteru United, w którym rozpoczynał przygodę z piłką w wieku 14 lat. Potem był czołowym zawodnikiem takich klubów jak Real Madryt, LA Galaxy oraz Paris St. Germain, w którym zakończył karierę w 2013 r.

"Spotkać się z mistrzem świata, świetnym piłkarzem, ale co ważniejsze wspaniałą osobowością, to wielka przyjemność. Trzymałem w rękach złoty medal. Dzieciaki, możecie mi zazdrościć. Sorry chłopaki. Zawsze jest cudownie wracać do Paryża, jednego z moich ulubionych miejsc na świecie" - napisał na swoim koncie Beckham, ojciec trzech synów i siedmioletniej córeczki Harper.

20-letni Mbappe, mający kameruńskie korzenie, jest jednym z najdroższych piłkarzy świata. W lipcu Paris Saint-Germain odkupił go z AS Monaco za 180 mln euro. Został wybrany najlepszym młodym zawodnikiem MŚ w Rosji.

olga/ sab