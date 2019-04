Stephanie Frappart, która w niedzielę jako pierwsza kobieta poprowadziła mecz francuskiej ekstraklasy piłkarskiej jako sędzia główny, w debiucie pokazała cztery żółte kartki. Spotkanie 34. kolejki między Amiens i Strasbourgiem zakończyło się remisem 0-0.

35-latka, która od 2014 r. prowadziła spotkania na zapleczu ekstraklasy, został wybrana do grona arbitrów piłkarskich mistrzostw świata kobiet, które odbędą się od 7 czerwca do 7 lipca właśnie we Francji.

"Moją pracę w Ligue 1 traktuję jako potwierdzenie umiejętności. Nie chcę być +na topie+ tylko dlatego, że jestem kobietą" - powiedziała Frappart.

Jest drugą kobietą, która sędziowała mecz najwyższej klasy rozgrywkowej mężczyzn w jednej z najlepszych lig w Europie. Pierwszą była Niemka Bibiana Steinhaus, która w 2017 roku prowadziła spotkanie Hertha Berlin - Werder Brema (1-1) w Bundeslidze.

Frappart wcześniej była arbitrem kobiecego mundialu w 2015 r. oraz na żeńskiego turnieju na igrzyskach w Rio de Janeiro, a także finału MŚ juniorek do lat 20 w 2018 roku.

