12 minut - tyle czasu spędził na boisku Stefan Jovetić pomiędzy dwoma kontuzjami. Napastnik w środę wrócił na boisko po niemal trzech miesiącach przerwy i w pierwszym spotkaniu od razu zwichnął kolano.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Southampton - Derby. Rzuty karne (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). Wideo Eleven Sports

Jovetić od połowy października leczył uraz uda, przez który stracił aż 15 meczów AS Monaco. Na boisku pojawił się wreszcie we wtorkowym spotkaniu z OGC Nice, gdy w 78. minucie zmienił Aleksandra Gołowina.



Reklama

Czarnogórski napastnik dograł mecz do końca, a jego drużyna zremisowała 1-1, ale po spotkaniu z obozu Monaco napłynęły bardzo złe wieści. Jovetić w jednym ze starć zwichnął kolano i czeka go kolejna przerwa w grze.

Przypadek Joveticia doskonale obrazuje pecha, z jakim w tym sezonie zmaga się drużyna z Księstwa. Poprzednia kontuzja wyeliminowała go z gry od 25 października, ale nie była ona pierwszym urazem w tym sezonie. W połowie sierpnia Jovetić nabawił się urazu łydki, po którym wrócił do gry na początku października. Wówczas dążył uzbierać 81 minut w trzech meczach, nim znów trafił do lekarskich gabinetów.

Od sierpnia 2017 roku, a więc od kiedy 29-letni napastnik odszedł z Interu Mediolan do Monaco, różne urazy wykluczyły go już z 44 spotkań Monaco. Dla porównania, Jovetić zdołał wystąpił jedynie w 27 meczach nowego klubu, strzelając 11 goli.

Monaco zajmuje przedostatnie miejsce w Ligue 1. Do bezpiecznej pozycji traci trzy punkty.

Ligue 1: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy