Sergio Ramos zmagał się z problemami zdrowotnymi przez ostatnich sześć miesięcy. Latem został zaprezentowany jako nowy gracz PSG, ale do tej pory nie zdołał zadebiutować w barwach klubu z Parc des Princes.



Jak donosi "Le Parisien", ma to nastąpić jeszcze w listopadzie. 35-letni zawodnik czuje się coraz lepiej i szybko wraca do pełni sił. We wtorek po raz pierwszy trenował w grupie - z kolegami, którzy nie wyjechali na zgrupowania drużyn narodowych.

Sergio Ramos w wielkim hicie LM?

Wszystko wskazuje na to, że doświadczony defensor premierę zaliczy w ligowej potyczce z FC Nantes (20.11) lub w hitowym starciu z Manchesterem City w Champions League (24.11)



Reklama

Przez wiele miesięcy spekulowano, że Ramos niebawem pożegna się z klubem bez choćby minuty spędzonej na murawie. Taką wizję jednym zdaniem zburzył w ubiegłym tygodniu Rene, brat mistrza świata z 2010 roku. - Nie przejdzie na emeryturę i nie zerwie kontraktu - oznajmił dosadnie w jednym z wywiadów.



Po raz ostatni Ramos widziany był na boisku 5 maja, jeszcze w barwach Realu Madryt. Zagrał wówczas przeciwko londyńskiej Chelsea w Lidze Mistrzów.



Obecny kontrakt byłego reprezentanta Hiszpanii obowiązuje do połowy 2023 roku.



UKi

Ligue 1 - wyniki, tabela, strzelcy, terminarz