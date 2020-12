Raymond Domenech został trenerem FC Nantes. Szkoleniowiec podpisał kontrakt do końca obecnego sezonu.

8 grudnia Nantes zwolniło trenera Christiana Gourcuffa. Szkoleniowiec zostawił drużynę na 16. miejscu. Jego ekipa w 17. meczach zdobyła 15 punktów.



Nantes ma tylko trzy "oczka" przewagi nad strefą spadkową. Marsz w górę tabeli zespół ma rozpocząć pod wodzą nowego szkoleniowca.



Będzie nim Raymond Domenech. To doświadczony trener, ale bardzo długo nie pracował w piłce klubowej. Ostatnim klubem, który prowadził, jest Olympique Lyon. Było to jednak w 1993 roku.





Od tego czasu Domenech skupił się na pracy z kadrą Francji do lat 21. W 2004 roku został selekcjonerem pierwszej reprezentacji. W 2006 roku doprowadził "Trójkolorowych" do wicemistrzostwa świata. Cztery lata później jego zespół nie wyszedł z grupy, dodatkowo wybuchł skandal, trener był pokłócony z piłkarzami i pożegnał się ze stanowiskiem.



Od tego czasu nie pracował w zawodzie. Skupił się na roli eksperta telewizyjnego. Napisał też biografię. Teraz, po ponad 10 latach, wraca do trenerki.



- Cieszymy się, że możemy skorzystać z doświadczenia naszego nowego trenera. To starannie przemyślany wybór - podkreślił polski właściciel FC Nantes Waldemar Kita, cytowany przez oficjalną stronę klubu.



- Jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że mogę dołączyć do legendarnego francuskiego klubu. Nie mogę się doczekać pracy z zespołem. Chciałem podziękować Waldemarowi Kicie i jego synowi Franckowi za to, że dali mi szansę - skomentował swoje zatrudnienie Domenech.



Ligue 1 ma przerwę do 6 stycznia. Wtedy Domenech poprowadzi zespół w pierwszym spotkaniu. Będzie to bardzo ważny mecz, bo Nantes w derbach Bretanii zmierzy się ze Stade Rennes.



