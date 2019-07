Thomas Tuchel sięgnie po kolejnego piłkarza z Bundesligi? Paris Saint-Germain interesuje się Raphaelem Guerreiro z Borussii Dortmund.

O możliwym transferze Portugalczyka do Francji informuje "Bild". Thomas Tuchel, szkoleniowiec PSG, zna Guerreiro z pracy w Dortmundzie. Niemieckie media nazywają obrońcę jego "ulubionym uczniem" - Tuchel próbował go sprowadzić do Paryża już w 2018 r., gdy rozpoczynał pracę we Francji.

Teraz o transfer może być łatwiej, bo po sprowadzeniu Juliana Brandta, Nico Schulza, Thorgana Hazarda i Matsa Hummelsa BVB musi nieco uszczuplić kadrę. W dodatku Schulz to konkurent Guerreiro do gry na lewej obronie, choć Portugalczyk często występuje również w drugiej linii. Kolejny powód możliwego odejścia Guerreiro? Jego kontrakt w Niemczech wygasa za rok, to więc dla Borussii ostatni moment, by zarobić na jego sprzedaży.



Guerreiro reprezentuje Portugalię, z którą w 2016 r. wygrał mistrzostwa Europy, a niedawno Ligę Narodów. Urodził się jednak niespełna 26 lat temu we Francji, w Le Blanc-Mesnil, i ma francuski paszport. Do BVB trafił z Lorient. W ostatnim sezonie rozegrał 23 spotkania w Bundeslidze, jest wyceniany na 25 milionów euro.



W PSG zostałby kolejnym piłkarzem z przeszłością w Niemczech. W drużynie Tuchela grają już m.in. Julian Draxler, Thilo Kehrer i Eric Maxim Choupo-Moting - wszyscy w przeszłości byli zawodnikami Schalke 04 Gelsenkirchen.



DG