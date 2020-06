Danijel Subaszić odchodzi z AS Monaco. To dobre wiadomości dla Radosława Majeckiego, bo ubył mu poważny konkurent do walki o miejsce w bramce.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ligue 1. Neymar chciał ośmieszyć rywala i dostał... żółtą kartkę. Wideo INTERIA.TV

Monaco kupiło Majeckiego w zimowym oknie transferowym. Francuski klub zapłacił za piłkarza Legii Warszawa siedem milionow euro, co jest rekordową sumą transferu w PKO Ekstraklasie.

Reklama

Majecki został jednak od razu wypożyczony do Legii i do 30 czerwca na pewno pozostanie w tym zespole. Być może Monaco pozwoli Polakowi dokończyć sezon, bo liga francuska już zakończyła rozgrywki.

Tymczasem Polakowi ubył poważny konkurent. AS Monaco ogłosiło, że po ośmiu latach z klubu odchodzi Danijel Subaszić, który w poprzednich latach był podstawowym bramkarzem. W lipcu jednak do Monaco przyszedł Benjamin Lecomte, który wygryzł Chorwata ze składu. To prawdopodobnie właśnie z francuzem będzie konkurował Majecki.