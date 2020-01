Transfer, o którym spekulowano od kilku dni, stał się faktem. Radosław Majecki podpisał kontrakt z AS Monaco, choć do końca sezonu wciąż będzie bronił barw Legii Warszawa w ramach wypożyczenia. Tym samym 20-latek został najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Ekstraklasy.

Majecki podpisał z AS Monaco kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2024 i został tym samym klubowym kolegą Kamila Glika.

Mimo młodego wieku 20-latek jest już dość doświadczonym bramkarzem - rozegrał blisko 50 spotkań dla dorosłej drużyny Legii. Był także zaproszony przez Jerzego Brzęczka na jedno ze zgrupowań seniorskiej reprezentacji Polski oraz występował w kadrach młodzieżowych.

Monaco miało zapłacić za sprowadzenie Polaka siedem milionów euro, do czego dojdą niemałe bonusy, co czyni Majeckiego najdrożej sprzedanym zawodnikiem Ekstraklasy. Dotychczas tytuł ten dzierżył Jan Bednarek, który za sześć mln euro odszedł z Lecha Poznań do angielskiego Southampton. Pobiciem rekordu pochwalił się na Twitterze dopinający transfer Polaka agent Rafał Szczypczyk.

- Jestem bardzo dumny z tego, że podpisałem kontrakt z AS Monaco. Zrobię wszystko, aby jak najlepiej zakończyć sezon z Legią Warszawa przed rozpoczęciem nowej przygody - mówi Majecki, cytowany przez oficjalną stronę internetową AS Monaco.

