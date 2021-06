Ligue 1. Radosław Majecki ma coraz mniejsze szanse na regularne występy w Monaco

Ligue 1

AS Monaco, które zajęło trzecie miejsce we francuskiej Ligue 1 w sezonie 2020/21, wypożyczyło rezerwowego bramkarza Bayernu Monachium Alexandra Nuebela. To oznacza, że coraz mniejszą szansę na regularne występy w tym klubie ma Radosław Majecki.

