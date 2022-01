Zobacz zapis relacji live z meczu Olympique Lyon - Paris Saint-Germain



Gospodarze walczyli o przełamanie serii czterech meczów bez zwycięstwa. Zadanie stało przed nimi wyjątkowo niewdzięczne, bowiem gościli lidera ligowej tabeli i niekwestionowanego faworyta w wyścigu po tytuł mistrza Francji.



Tymczasem paryżanie stracili bramkę już w siódmej minucie. Doskonale do podania z głębi pola wystartował wówczas Lucas Paqueta i mimo asysty dwóch defensorów oddał precyzyjny strzał z linii pola karnego. Piłka wpadła do bramki tuż przy słupku, Keylor Navas mógł tylko pomarzyć o skutecznej interwencji.



Goście w odpowiedzi próbowali zaatakować z większą dynamiką, ale defensywa Lyonu tego dnia spisywała się bez zarzutu. Mimo to wyrównaniem zapachniało jeszcze przed przerwą. Bliski szczęścia w 42. minucie był Kylian Mbappe - po jego technicznym uderzeniu piłka trafiła w słupek.

Po kwadransie drugiej połowy piłkarze PSG mogli przegrywać różnicą dwóch bramek. Od straty gola uratowała ich jednak znakomita interwencja Navasa. Kostarykańczyk odbił bardzo groźny strzał z ostrego kąta Moussy Dembele.



Lyon - PSG. Rezerwowy Thilo Kehrer ustala końcowy wynik

Gdy do końcowego gwizdka pozostawał kwadrans, ekipie z Parc des Princes zaczęło się spieszyć. Efekt? Bramką poskutkował już pierwszy błąd formacji obronnej gospodarzy.

Na listę strzelców wpisał się wprowadzony na murawę ledwie siedem minut wcześniej Thilo Kehrer. Do siatki trafiło jego płaskie uderzenie z pola karnego. Anthony Lopes został zmylony lekkim rykoszetem i zrobiło się 1-1.



W 82. minucie Mbappe - tym razem z rzutu wolnego - ponownie trafił w słupek. Więcej szans na zadanie zwycięskiego ciosu paryżanie nie potrafili sobie stworzyć.

Mimo starty dwóch punktów podopieczni Mauricio Pochettino pozostają liderem tabeli i mają 11 "oczek" przewagi nad drugą Niceą. Lyon czeka na ligowy triumf od końca listopada.

Lyon - Paris SG 1-1 (1-0)

Bramki: 1-0 Paqueta (7.), 1-1 Kehrer (76.)



UKi