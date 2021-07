Plotki o odejściu Kyliana Mbappe z PSG pojawiają się regularnie od dłuższego czasu. Głównym zainteresowanym w kwestii zakupu piłkarza ma być Real Madryt - dla "Królewskich" Francuz to priorytet transferowy tego lata.

Groźba odejścia Mbappe coraz bardziej realna dla PSG

Opuszczenie Paryża przez Mbappe wydaje się coraz bardziej realne - gracz miał powiadomić o swoich zamiarach wszystkie najważniejsze osoby w zespole, od trenera Mauricio Pochettino zaczynając, a kończąc na prezydencie klubu, Nasserze Al-Khelaifim. W stolicy Francji jednak nie mają zamiaru tak łatwo oddać swojej gwiazdy.



PSG ma szykować bowiem dla Kyliana Mbappe nowy, jeszcze bardziej lukratywny kontrakt, ale jak wskazuje "Marca", nawet zrównanie zarobków 22-latka z gigantyczną pensją Neymara może być niewystarczające, gdyż cała sprawa rozbija się o coś znacznie innego - kwestie ambicji.



Mbappe ma bowiem być niezadowolony z tego, że nie jest w stanie wypełnić w Paris Saint-Germain swoich sportowych aspiracji. Zawodnik zdobył co prawda z tą drużyną już m.in. trzy mistrzostwa i dwa Puchary Francji, ale teraz chciałby sięgnąć po triumf w Lidze Mistrzów, który jak dotychczas był dla PSG nieosiągalny.



Ligue 1. PSG sprowadziło już kilka znanych nazwisk

Jeśli piłkarz faktycznie zdecyduje się na zmianę otoczenia, to dla PSG wyniknie z tego tylko jeden duży plus - w klubie łatwiej będzie rozporządzać budżetem po tym, jak dołączyli do niego Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma i Georginio Wijnaldum. Choć cała trójka do Paryża przyjechała w roli wolnych agentów, to dalej - co oczywiste - będzie trzeba wypełniać wobec graczy zobowiązania finansowe.

Kontrakt Kyliana Mbappe z PSG ważny jest do końca czerwca 2022 roku. Zawodnik zdobył w ubiegłym sezonie w samej lidze francuskiej 27 bramek, co dało mu tytuł króla strzelców.

