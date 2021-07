Świeżo upieczony mistrz Europy Gianluigi Donnarumma oficjalnie stał się zawodnikiem Paris Saint-Germain. "El Mundo Deportivo" przypomina, że teraz Mauricio Pochettino ma teoretycznie do dyspozycji pięciu bramkarzy więcej, niż naprawdę potrzebuje.

Ci, którzy będą się liczyć w rywalizacji o miejsce w bramce to nowopozyskany Gianluigi Donnarumma i Keylor Navas, ewentualnie w rezerwie jest - na upartego - Alexandre Letellier. Natomiast reszta golkiperów będzie musiała liczyć się z tym, że obecnie w PSG nie ma dla nich miejsca i - w większości - poszukać sobie nowych zespołów, przynajmniej tymczasowo. W tym gronie zawodników - jak podkreśla francuska i hiszpańska prasa - jest też Polak Marcin Bułka.

Marcin Bułka chce regularnie grać

W podobnej sytuacji są również Alphonse Areola, Sergio Rico, Garissone Innocent i Denis Franchi. Dla wszystkich paryski klub będzie musiał znaleźć odpowiednie rozwiązanie.

Marcin Bułka ostatnio był wypożyczony do zespołu Chateauroux, a wcześniej - do hiszpańskiego FC Cartagena. Ostatnio w wywiadach przyznawał, że priorytetem dla niego na kolejny sezon jest to, by regularnie grać. I tym teoretycznie będzie się kierował przy określeniu swojej przyszłości. 21-letni Polak jest związany z PSG od 2019 roku.

JK