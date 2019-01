Gdy w ubiegłym tygodniu PSG nieoczekiwanie przegrał u siebie z Guingamp (1-2) w Pucharze Ligi, uznano to za wypadek przy pracy. Tym razem żadnych wątpliwości już nie było. „Zemsta” za tamtą porażkę była bezwzględna. 9-0!

Patrząc na wynik, zabrzmi to trochę dziwnie, ale jednak przypomnijmy: Guingamp miało szansę, aby zostać pierwszą ekipą od czasów Nancy (2011-2012), która dwukrotnie pokona paryżan w jednym sezonie. W praktyce - ani przez moment nie podlegało to dyskusji. Żadnej. Gracze Thomasa Tuchela dosłownie rozjechali najsłabszą drużynę ligi, urządzając sobie, szczególnie po przerwie, poligon strzelecki.

Osiem z dziewięciu bramek zdobyli Cavani (3), Mbappe (3) i Neymar (2), pokazując po raz kolejny, że to jeden z najgroźniejszych tercetów w dzisiejszym futbolu. Dziewiątego gola dołożył Meunier.

Co ciekawe, paryżanie nie tak dawno wygrali już w lidze 9-0, w marcu 2016 w Troyes, pieczętując wtedy tytuł mistrza Francji na ponad dwa miesiące przed zakończeniem rozgrywek. Teraz do zakończenia jest trochę więcej, ale mistrzostwo jest w zasadzie też rozstrzygnięte.



Jedyny poważny minus dla paryżan to zejście z boiska Marco Verrattiego z powodu kontuzji. Dla środka pola w PSG to prawdziwy dramat, gdy miało się okazać, że Włoch będzie niedysponowany na mecz z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Pierwsze spotkanie na Old Trafford - za trzy i pół tygodnia.



PSG - Guingamp 9-0 (3-0)



Zdjęcie Mbappe ustrzelił hat tricka / AFP

