Francuzi nie mogą się nachwalić Przemysława Frankowskiego. I dzieje się tak po raz kolejny w tym sezonie. 26-letni pomocnik w niedzielę strzelił przepięknego gola dla Lens w prestiżowym meczu z Marsylią. "Mistrzowska" - określił tę bramkę dziennik "La Voix du Nord", a Frankowskiego dziennikarz tej gazety nazwał "magicznym piłkarzem".

Wyjątkowy gol Frankowskiego

Uznania dla Polaka nie brakuje również w "L’Equipe". Gazeta wyżej oceniła za mecz, przyznając im notę 8: Seko Fofanę, Floriana Sotokę i Davida Costę, ale Frankowski również został doceniony. Otrzymał ocenę 7.

"Po prawej stronie stworzył wiele okazji. Jedną z nich, dzięki swoim umiejętnościom technicznym i świetnej lewej nodze, wykorzystał, by strzelić wyjątkowego gola. Od 70. minuty przeszedł na lewą stronę, gdzie głównie bronił" - opisuje występ wychowanka Lechii Gdańsk francuska gazeta.

Jeden z najlepszych transferów w Ligue 1

Polak strzelił drugą bramkę w bardzo ważnym meczu. Poprzednią - na wagę zwycięstwa - w spotkaniu derbowym z Lille. Teraz Lens przyćmiło wielką Marsylię. Pokonało Olympique 3-2. Za taki występ piłkarze drużyny z północy Francji zasłużyli na wiele wyróżnień. Aż trzech z nich znalazło się w jedenastce kolejki: Fofana, Sotoca i Frankowski.

Polak, który latem trafił do Lens z Chicago Fire, znajduje się wśród najlepiej ocenianych piłkarzy tego sezonu w "L’Equipe". Ma średnią not - 6,0. Najlepiej oceniany po ośmiu kolejkach Ligue 1 - średnia 7,0 - jest Idrissa Gueye z Paris Saint-Germain. Na każdym kroku we francuskich mediach podkreśla się, że sprowadzenie Frankowskiego to jeden z najlepszych transferów tego sezonu.

RC Lens jest wiceliderem ligi. O dwa punkty wyprzedza Niceę i o jeden Marsylię, które mają mecz zaległy. Zespół Frankowskiego do prowadzącego niepokonanego PSG traci już dziewięć punktów.

