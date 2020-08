Z powodu wykrycia kolejnych przypadków Covid-19 w Olympique Marsylia przełożony został piątkowy mecz tej drużyny z Saint-Etienne w 1. kolejce sezonu 2020/21 piłkarskiej ekstraklasy Francji.

Po ogłoszeniu pierwszego przypadku w czwartek, we wtorek liczba zarażonych w ekipie Olympique wzrosła do czterech, czyli do progu, od którego Profesjonalna Liga Piłkarska (LFP) może zadecydować o przełożeniu meczu.

Nowa data spotkania nie jest jeszcze znana. Prawdopodobnie odbędzie się 16 lub 17 września.



Dwa wypadki pozytywnych testów na koronowirusa zgłosiła także drużyna Nimes. Wszyscy zagrożeni zostali skierowani do izolacji do czasu przeprowadzenia dodatkowych testów.