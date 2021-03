​Ligue 1. Prezes Olympique Marsylia: W pełni kontrolujemy sytuację z Arkadiuszem Milikiem

Pablo Longoria, prezes Olympique Marsylia, na jednej z ostatnich konferencji prasowych odniósł się do przyszłości Arkadiusza Milika. Według jego słów, nie istnieje żadna klauzula, pozwalająca Polakowi na powrót do Włoch.

Prezes i dyrektor sportowy Olympique Marsylia w jednym po raz kolejny potwierdził, że w kolejnym sezonie Arkadiusz Milik najprawdopodobniej nadal będzie reprezentował francuski klub.

Na jednej z konferencji prasowych odniósł się do rzekomego istnienia klauzuli, pozwalającej Polakowi na powrót do włoskiej Serie A.

"Milik będzie grał u nas"

- My zdecydujemy, co się stanie w przyszłości, mamy kontrolę nad piłkarzem, a naszym celem jest dalsza współpraca. Nie ma mowy o żadnej klauzuli. Arek jest szczęśliwy, a naszą intencją jest zatrzymanie go w klubie - stwierdził Pablo Longoria.

Na początku marca Longoria w rozmowie z RMC Sport wypowiadał się w podobnym tonie, zapewniając kibiców, że Milik to inwestycja na czas dłuższy, niż tylko do końca sezonu - Będzie grał u nas - powiedział wówczas zaledwie 34-letni działacz.

Oficjalny status przynależności klubowej polskiego napastnika to gra na wypożyczeniu z SSC Napoli.