Broniący tytułu lider Paris Saint-Germain pokonał u siebie Lille 2-0 w 14. kolejce francuskiej ekstraklasy piłkarskiej, a wydarzeniem był powrót do gry po kontuzji Brazylijczyka Neymara. Gole dla paryżan strzelili tego dnia Argentyńczycy - Mauro Icardi i Angel Di Maria.

Poprzedni mecz w barwach PSG Neymar rozegrał półtora miesiąca temu. Później poleciał na zgrupowanie reprezentacji Brazylii i doznał kontuzji na początku towarzyskiego spotkania z Nigerią (1:1), który odbył się 13 października.

W piątkowy wieczór słynny Brazylijczyk pojawił się w wyjściowym składzie paryskiego zespołu i grał do 65. minuty, gdy zastąpił go Kylian Mpabbe. Wynik został rozstrzygnięty już do przerwy za sprawą Icardiego oraz Di Marii. W drugiej połowie piłkarze Lille nie byli w stanie zagrozić faworytom.

Dzięki zwycięstwu paryżanie mają 33 punkty i o jedenaście wyprzedzają wicelidera Olympique Marsylia, który w niedzielę zagra na wyjeździe z Toulouse.

14. kolejka Francja - Ligue 1

2019-11-22 20:45 | Stadion: Parc des Princes | Widzów: 47476 | Arbiter: C. Turpin Paris Saint-Germain FC Lille OSC 2 0 DO PRZERWY 2-0 M. Icardi 17' A. Di Maria 31'

2 0 Paris Saint-Germain Lille OSC Maignan Çelik Gabriel Djaló Fonte Reinildo Ikoné André Xeka Soumaré Araujo Navas Bernat Kimpembe Marquinhos Meunier Silva Di Maria Draxler Gueye Icardi Rivero Neymar SKŁADY Paris Saint-Germain Lille OSC Keylor Navas Mike Maignan Juan Bernat Mehmet Zeki Çelik 20′ 20′ Presnel Kimpembe Gabriel dos Santos Magalhães Marquinhos Tiago Emanuel Embalo Djaló 30′ 30′ 65′ 65′ Thomas Meunier José Fonte Thiago Silva Reinildo Isnard Mandava 31′ 31′ Angel Di Maria 70′ 70′ Nanitamo Jonathan Ikoné Julian Draxler 78′ 78′ Benjamin André Idrissa Gana Gueye 61′ 61′ Miguel Ângelo da Silva Rocha 17′ 17′ 78′ 78′ Mauro Emanuel Icardi Rivero Boubakary Soumaré 65′ 65′ . Neymar Luiz de Araujo Guimarães Neto REZERWOWI Sergio Rico Leonardo Cesar Jardim 65′ 65′ Colin Dagba Domagoj Bradarić Abdou Diallo Jérémy Pied Leandro Daniel Paredes Thiago Maia Alencar Pablo Sarabia García 61′ 61′ Renato Sanches 78′ 78′ Edinson Cavani 78′ 78′ Yusuf Yazıcı 65′ 65′ Kylian Mbappé 70′ 70′ Loic Remy

STATYSTYKI Paris Saint-Germain Lille OSC 2 0 Posiadanie piłki 53% 47% Strzały 9 11 Strzały na bramkę 5 8 Rzuty rożne 6 5 Faule 12 11 Spalone 1 3

bia/ krys/